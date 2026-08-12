محمود صلاح يضغط للانتقال إلى الأهلي.. تطورات جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:28 مساءً - كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن مستجدات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

محمود صلاح يغيب عن ودية غزل المحلة

وأوضح محمود شوقي أن محمود صلاح لم يشارك في المباراة الودية التي خاضها غزل المحلة، بسبب رغبته في حسم انتقاله إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب يعيش حالة من التأثر الشديد بسبب تأخر إتمام الصفقة.

وأضاف أن اللاعب أبدى تمسكًا واضحًا بالانتقال إلى القلعة الحمراء، وتواصل مع مسؤولي الأهلي من أجل مطالبتهم بسرعة إنهاء المفاوضات وحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

اجتماع الأهلي وغزل المحلة لحسم الصفقة

وأشار شوقي إلى عقد جلسة بين عصام سراج الدين، مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي، ومسؤولي غزل المحلة، لمناقشة التفاصيل الخاصة بانتقال محمود صلاح.

واستمرت المفاوضات لنحو 4 ساعات، وسط محاولات من جانب الأهلي للوصول إلى صيغة نهائية مع إدارة غزل المحلة تضمن إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

غزل المحلة يحدد موعد حسم موقف محمود صلاح

وبحسب ما كشفه الناقد الرياضي، طلب مسؤولو غزل المحلة الحصول على مهلة أخيرة حتى صباح غدٍ لاتخاذ القرار النهائي بشأن العرض المقدم من الأهلي.

وتشير التطورات الحالية إلى أن الاتجاه الأقرب هو الموافقة على رحيل محمود صلاح وانتقاله إلى صفوف الأهلي، خاصة في ظل رغبة اللاعب القوية في خوض تجربة جديدة مع الفريق الأحمر.

الساعات المقبلة تحسم الصفقة

وتترقب جماهير الأهلي وغزل المحلة ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، في ظل اقتراب المفاوضات من مرحلتها الأخيرة، مع انتظار القرار النهائي من إدارة غزل المحلة بشأن العرض الأهلاوي.

وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الناديين، سيكون محمود صلاح أمام خطوة جديدة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى الأهلي، بعد تمسكه بإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.