ذكرى ميلاد إبراهيم خان.. رحلة فنية بين مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:28 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم خان، أحد الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في السينما والدراما والمسرح، وقدم خلال مسيرته مجموعة متنوعة من الأعمال التي جعلته حاضرًا في ذاكرة الجمهور العربي.

جنسية إبراهيم خان وبدايته الفنية

ينتمي إبراهيم خان إلى أسرة تجمع بين الأصول المصرية والسودانية، إذ كان والده سودانيًا ووالدته مصرية، وظل محتفظًا بالجنسية السودانية طوال حياته.

كانت بدايته من خلال إذاعة ركن السودان، التي ساعدته على الاقتراب من الوسط الفني، قبل أن يلتقي بأحد المنتجين الذي شجعه على خوض تجربة التمثيل، بعدما رأى فيه مقومات النجاح أمام الكاميرا.

ومع مرور الوقت، انتقل إبراهيم خان إلى العمل في السينما والتليفزيون، ونجح في تقديم أدوار مختلفة جعلته واحدًا من الوجوه المعروفة في الفن المصري.

زواج إبراهيم خان من سهير رمزي

ارتبط إبراهيم خان بالفنانة سهير رمزي في زيجة لم تستمر طويلًا، وانتهت بالانفصال، قبل أن يبتعد لفترة عن الارتباط العاطفي.

وبعد ذلك تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها ابنته الوحيدة، ليواصل حياته بعيدًا نسبيًا عن الأضواء التي أحاطت بمسيرته الفنية.

معاناة إبراهيم خان مع المرض

في سنواته الأخيرة، عانى إبراهيم خان من أزمة صحية تمثلت في إصابته بسرطان الكبد، وظهرت عليه آثار المرض خلال إحدى إطلالاته الإعلامية الأخيرة.

وخلال لقاء تلفزيوني، تحدث الفنان الراحل عن ارتباطه بالسودان وحنينه إلى وطن والده، مؤكدًا أن سنوات عمله الطويلة في مصر لم تغير تمسكه بجذوره السودانية.

كما وجه نصائح للفنانين السودانيين الشباب، داعيًا أصحاب المواهب إلى تطوير قدراتهم واكتساب الخبرات من خلال الدراسة والسفر والعمل على تقديم أنفسهم بصورة أفضل.

أبرز أعمال إبراهيم خان

شارك إبراهيم خان في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية، وقدم أدوارًا متنوعة على مدار سنوات عمله.

ومن أبرز أعماله التلفزيونية: «أمير الشرق»، «عثمان دقنة»، «المخبر الخاص»، «التخطيط الحلزوني»، «نور الصباح»، «دوائر الشك»، «الإمام محمد عبده»، «المنصورية»، «أحلام البنات» و«القرار الأخير».

كما شارك في عدد من الأفلام، من بينها «الحب والثمن»، «الأشرار»، «نهاية الشياطين»، «الثعلب والحرباء»، «غروب وشروق»، «ابن الشيطان»، «الشجعان الثلاثة»، «إيدك عن مراتي» و«القاهرون».

وبقي إبراهيم خان حاضرًا في ذاكرة محبيه من خلال أعماله الفنية، التي شكلت جانبًا مهمًا من مسيرته التي امتدت بين الفن المصري وجذوره السودانية.