فيزا بلغاريا للمصريين: الشروط والأوراق والرسوم وخطوات التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:04 صباحاً - تعد بلغاريا من الوجهات الأوروبية التي يهتم بها المسافرون المصريون، سواء بغرض السياحة أو الزيارة أو لأغراض أخرى، ويحتاج حاملو جوازات السفر المصرية العادية إلى الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد، وتختلف إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة بحسب نوع التأشيرة والغرض من السفر،وفيما يلي دليل شامل لأهم شروط فيزا بلغاريا للمصريين والأوراق المطلوبة والرسوم وخطوات التقديم.

هل المصريون يحتاجون إلى فيزا لدخول بلغاريا؟

نعم، يحتاج حامل جواز السفر المصري العادي إلى تأشيرة مسبقة لدخول بلغاريا، وفقًا للمعلومات الرسمية لوزارة الخارجية البلغارية، أما بعض أنواع جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية فتخضع لقواعد مختلفة،وتوجد عدة أنواع من التأشيرات البلغارية، أبرزها تأشيرة A للعبور من المطارات، وتأشيرة C للإقامة القصيرة أو العبور، وتأشيرة D للإقامة طويلة المدة.

فيزا بلغاريا السياحية للمصريين

إذا كان الهدف من السفر هو السياحة، فإن التأشيرة المناسبة تكون عادةً ضمن تأشيرات الإقامة القصيرة، ويجب أن يوضح المتقدم الغرض من الرحلة ومدة الإقامة ومكان الإقامة والقدرة على تحمل تكاليف السفر،وتعتمد الموافقة على الطلب على تقييم ملف المتقدم والمستندات المقدمة، لذلك من المهم أن تكون البيانات الموجودة في طلب التأشيرة متوافقة مع الحجوزات وخطة الرحلة.

شروط استخراج فيزا بلغاريا

من أهم الشروط الأساسية التي يجب مراعاتها عند تقديم الطلب وجود جواز سفر ساري ومستوفٍ لمتطلبات السلطات البلغارية،وتوضح وزارة الخارجية البلغارية أن وثيقة السفر يجب أن تكون صالحة لمدة لا تقل عن 3 أشهر بعد تاريخ المغادرة المخطط له من بلغاريا، وأن تحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل، وألا يكون قد مر على إصدارها أكثر من 10 سنوات.

كما يجب تقديم طلب التأشيرة بالبيانات المطلوبة وبشكل واضح، مع كتابة الأسماء بالحروف اللاتينية وفقًا لما هو مدون في جواز السفر، وتوقيع الطلب من جانب المتقدم شخصيًا وفق القواعد المعمول بها.

الأوراق المطلوبة لفيزا بلغاريا للمصريين

تختلف قائمة المستندات التفصيلية حسب الغرض من السفر، لكن ملف التأشيرة القصيرة يتضمن بصورة أساسية عددًا من المستندات، من بينها:

جواز سفر ساري ومستوفٍ لشروط صلاحية وثيقة السفر.

صورة من الصفحة الأولى لجواز السفر.

صورة شخصية حديثة ملونة بمقاس 3.5 × 4.5 سم وخلفية فاتحة.

مستندات توضح الغرض من الرحلة.

حجز الإقامة أو المستند الذي يوضح مكان الإقامة في بلغاريا.

ما يثبت القدرة المالية على تحمل تكاليف الرحلة والإقامة.

مستندات مرتبطة بالعمل أو الدراسة بحسب حالة المتقدم.

تأمين طبي للسفر يغطي فترة الرحلة.

وتشترط السلطات البلغارية وجود تأمين طبي صالح في دول الاتحاد الأوروبي طوال مدة الرحلة، على ألا تقل التغطية التأمينية عن 30 ألف يورو، مع تغطية تكاليف الرعاية الطبية الطارئة والاستشفاء وإعادة المتقدم إلى بلده في الحالات التي تستدعي ذلك.

مستندات مهمة لإثبات القدرة المالية

يعد إثبات القدرة على تحمل نفقات السفر من العناصر المهمة في ملف التأشيرة، لذلك يمكن أن يطلب من المتقدم تقديم مستندات مالية مناسبة لطبيعة حالته،ويفضل أن تكون البيانات المالية متوافقة مع مدة الرحلة وخطة السفر، وأن تكون المستندات واضحة وقابلة للتحقق، مع تقديم ما يثبت مصدر الدخل أو الوضع المهني عند الحاجة.

كما يمكن أن تكون مستندات العمل أو الدراسة مهمة لإظهار ارتباط المتقدم بمصر وخطته للعودة بعد انتهاء الرحلة، بحسب ظروف كل ملف.

هل يمكن دخول بلغاريا بفيزا شنغن؟

من النقاط المهمة للمسافرين أن بلغاريا أصبحت جزءًا من منطقة شنغن، كما أن السلطات البلغارية كانت تطبق نظامًا يسمح لحاملي تأشيرات شنغن السارية بالدخول إلى بلغاريا وفق الشروط المحددة، وتوضح وزارة الخارجية البلغارية قواعد الدخول لحاملي التأشيرات ذات الصلة.

لذلك، إذا كان المسافر المصري يحمل تأشيرة شنغن سارية، فيجب التأكد من شروط صلاحيتها وعدد مرات الدخول ومدة الإقامة قبل الاعتماد عليها للسفر إلى بلغاريا، بدلًا من افتراض أن أي تأشيرة أوروبية تتيح الدخول تلقائيًا.

رسوم فيزا بلغاريا

تختلف رسوم التأشيرة بحسب نوعها وفئة المتقدم، ولذلك لا يفضل الاعتماد على رقم ثابت دون مراجعة الرسوم المعلنة وقت تقديم الطلب،كما أن الرسوم المدفوعة لا تعني ضمان الموافقة على التأشيرة، إذ تخضع الطلبات لفحص السلطات المختصة، وقد يتم طلب مستندات أو معلومات إضافية بحسب كل حالة،ولذلك، يجب مراجعة الرسوم الحالية والتعليمات الخاصة بمكان تقديم الطلب قبل دفع أي مبالغ.

خطوات التقديم على فيزا بلغاريا

تبدأ عملية الحصول على التأشيرة بتحديد نوع الفيزا المناسب والغرض من السفر، ثم تجهيز المستندات المطلوبة وفق القائمة الرسمية،بعد ذلك يتم ملء نموذج طلب التأشيرة بالبيانات الصحيحة، مع التأكد من تطابق المعلومات مع جواز السفر وباقي المستندات،

وتوضح وزارة الخارجية البلغارية أن طلبات التأشيرات تقدم لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية البلغارية، كما تحدد القواعد الخاصة بموعد تقديم الطلب والإجراءات المطلوبة،وفي مصر، توجد السفارة البلغارية في القاهرة بمنطقة الزمالك، وتوضح الصفحة الرسمية أن قسم التأشيرات يستقبل الطلبات في أيام محددة، بينما تخضع إجراءات الحجز والتقديم للتعليمات القنصلية المعمول بها.

متى يمكن التقديم؟

تنص القواعد العامة المنشورة من وزارة الخارجية البلغارية على أن طلبات التأشيرات يمكن تقديمها قبل موعد السفر وفق الفترة المحددة لنوع التأشيرة، ولذلك يجب عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة قبل الرحلة.

ومن الأفضل تجهيز الملف مبكرًا، خصوصًا خلال مواسم السفر والإجازات، حتى يكون هناك وقت كافٍ لاستكمال أي مستندات إضافية قد تطلبها السلطات.

نصائح قبل تقديم الطلب

لرفع جودة ملف فيزا بلغاريا للمصريين، يجب التأكد من أن جميع البيانات متطابقة، خصوصًا مواعيد السفر وحجوزات الطيران والإقامة،كما ينبغي تجنب تقديم مستندات غير واضحة أو بيانات غير دقيقة، لأن أي تناقض بين المعلومات الموجودة في الطلب والمستندات الداعمة قد يؤدي إلى طلب توضيحات إضافية أو يؤثر في نتيجة الطلب.

ويفضل كذلك الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات المقدمة، ومراجعة التعليمات الرسمية للسفارة قبل الذهاب لتقديم الطلب، فإن الحصول على فيزا بلغاريا للمصريين يعتمد على استيفاء الشروط وتقديم ملف متكامل يوضح الغرض الحقيقي من السفر والقدرة على تحمل تكاليف الرحلة والالتزام بقواعد الدخول والإقامة،وتظل المتطلبات والرسوم وإجراءات الحجز قابلة للتحديث، لذلك يجب الرجوع إلى المصادر الرسمية البلغارية قبل تقديم الطلب النهائي.