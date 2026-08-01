تحذير أممي من "حادث كبير هائلة" في الأبيض

تحذير أممي من "كارثة هائلة" في الأبيضحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأوضاع بشدة في الأبيض السودانية، مؤكدة أن المدينة تشهد "كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر نتجت منها احتياجات ضخمة وتزايد في معدلات سوء التغذية".

وقال شيلدون ييت ممثل المنظمة في السودان، في تصريحات بعد زيارته المناطق المحيطة بالمدينة، "إن سوء التغذية يتفاقم، ولا سيما بسبب تعذّر توفير المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية"، لافتا إلى معاناة الناس من المرض بشكل متزايد، حيث لم يعودوا قادرين على امتصاص العناصر الغذائية.

ونوه إلى رغبة الكثير من السكان هناك في المغادرة، حتى أن من بينهم من توجه للعاصمة الخرطوم، لافتا إلى بداية وصول الإمدادات غير أن وصولها يظل محفوفا بمخاطر بالغة نظرا لتعرض الطريق باستمرار لهجمات مسلحة.

ونبه من انتشار وباء الكوليرا في الأبيض على نطاق واسع نتيجة الظروف الصحية الحالية هناك، ونظرا لمواجهة كردفان المجاورة استمرار تفشي الوباء.

كما أعرب المسؤول الأممي عن خشيته من تفاقم سوء التغذية وتدهور صحة السكان وتزايد المخاطر التي تهدد الأطفال في ظل غياب تحسن في مجال المساعدات الإنسانية، وفي خضم أزمة يصفها بأنها "كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر".

بعد هجوم استمر أياما في أنحاء ولاية شمال كردفان، نجح الجيش السوداني الذي يخوض حربا ضد قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023، الأحد الماضي في إضعاف قبضة تلك القوات على المنطقة ومحيط الأبيّض عاصمة الولاية، عبر استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي المؤدي إلى العاصمة الخرطوم.

وانتقد شيلدون ييت شبه انعدام الاهتمام بأزمة السودان، محذرا من أنه "إذا لم نولها الاهتمام الذي تستحق، فإنها ستستمر في التفاقم والانتشار عبر الحدود، نحو أوروبا ودول أخرى".

ووصف حجم الأزمة في السودان بأنه "صادم" في ظل وجود ملايين النازحين والمدن المضيفة التي تعاني من ضغوط هائلة، ونقص حاد في عدد الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على الأرض، مشيرا خصوصا إلى تجنيد الأطفال وتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع تسبب في مقتل عشرات الآلاف، حيث تشير بعض التقديرات إلى ما يصل إلى 200 ألف قتيل، ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني، في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.