تونس: إنقاذ 4 مهاجرين غير شرعيين عثر عليهم تائهين بالبحر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الوطنى التونسى عن إنقاذ 4 مهاجرين غير شرعيين "2 من الكاميرون و2 من إفريقيا الوسطى" عثر عليهم تائهين بالبحر على متن زورقين مطاطيين بالموقع شمال شرق قليبية على بعد 10 كيلومترات.





وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الاثنين - أن ذلك يأتى فى إطار مساهمة جيش البحر فى المجهود الوطنى لإنقاذ الأرواح البشرية، مشيرة إلى أن الأشخاص الأربعة أعمارهم تتراوح بين 17 و26 سنة، الذين أبحروا من سواحل دار علوش بقليبية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة فى اتجاه الفضاء الأوروبى. وأوضحت الوزارة التونسية أنه تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطنى بقليبية لاستكمال الإجراءات القانونية فى شأنهم.

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