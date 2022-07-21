تونس: حريق جبل بوقرنين أتى على 533 هكتارًا من الغابات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية إخماد الحريق، الذى اندلع أول أمس الثلاثاء بالسلسلة الجبليّة الممتدّة من جبل بوقرنين إلى جبل برج السدريّة من ولاية بن عروس نهائيًا صباح اليوم الخميس.





وذكرت الوزارة فى بيان اليوم أن الإدارة العامّة للغابات حددت المساحة المحروقة التى قدّرت بـ 533 هكتارًا (5.3 كيلومتر مربع) من غابات العرعار والصنوبر الحلبى والغابة الشعراء. يذكر أن حريقًا هائلًا قد اندلع أول أمس بالسلسلة الجبليّة الممتدّة من جبل بوقرنين إلى جبل برج السدريّة من ولاية بن عروس، استدعى تدخل طائرات مروحية تونسية إلى جانب قوات الدفاع المدنى لإخماده بمساعدة الجزائر التى أرسلت طائرات وشاحنات إطفاء للسيطرة عليه.

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