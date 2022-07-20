 تواصل الجهود لإخماد الحرائق بجبل برج السدرية بتونس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السيطرة بنسبة كبيرة على الحريق الذى اندلع، ظهر أمس الثلاثاء، بجبل برج السدرية التابع لسلسة جبال بوڤرنين، ما عدا بعض الجيوب المنتشرة بقمة الجبل، مؤكدة أن الجهود لا تزال متواصلة لإخمادها نهائيا.





وذكرت الوزارة التونسية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الإطفاء التابعة للديوان الوطنى للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات وممثلى مختلف الوزارات التابعة للجنة تفادى الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، تواصل عمليات إخماد الحريق نهائيًا، بدعم جوى من وحدات الإطفاء التابعة لقوات جيش الطيران. وأفادت بأن لجنة تفادى الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة فى حالة انعقاد دائم، حيث وفرت جميع الإمكانيات اللازمة من معدات ثقيلة وآلات كاسحة تابعة لوزارة التجهيز للحد من انتشار النيران، وسعت إلى إعطاء الأولوية لحماية المناطق السكنية المجاورة ومستعملى الطريق المتاخم لمنطقة الحريق بالإضافة إلى تطبيق المخطط العملياتى المعد لمجابهة مثل هذه الحرائق.

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