تونس والجزائر تبحثان دعم علاقات التعاون العسكرى وتطويره

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدفاع الوطنى التونسى عماد ممّيش، خلال لقائه، فى مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، مع قائد القوات البحرية الجزائرية اللواء محفوظ بن مداح دعم علاقات التعاون العسكرى وتطويره بين البلدين، بحضور الفريق بالبحرية عادل جهان رئيس أركان جيش البحر.





واستعرض الطرفان الروابط الأخوية المتينة والتاريخية القائمة بين البلدين والإرادة المُشتركة للعمل على مزيد النهوض بالتعاون العسكرى بين الجانبين عموما وتطوير العمل بين البحريتين الشقيقتين بصفة خاصة. يذكر أن قائد القوات البحرية الجزائرية يشارك إلى جانب ممثلين من بحريات دول حوض المتوسط فى ملتقى كبار قيادات البحرية الذى تحتضنه تونس فى الفترة من 18 إلى 20 يوليو الجاري، فى إطار مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتمرين البحرى "Phoenix express 22" الذى انتظم خلال شهر يونيو الماضى بتونس.

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