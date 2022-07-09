العالم اليوم - حظر حكام تنس تونسيين لتلاعبهم بنتائج مباريات

انتم الان تتابعون خبر حظر حكام تنس تونسيين لتلاعبهم بنتائج مباريات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 يوليو 2022 12:21 صباحاً - تم إيقاف ثلاثة حكام تونسيين في رياضة التنس من مستوى أدنى بسبب التلاعب بنتائج المباريات بعد إدانتهم بتعمد إدخال نتائج خاطئة خلال المباريات.

قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس يوم الجمعة إن مجد عفي أوقف لمدة 20 عاما بعد إدانته في 12 تهمة تتعلق بفعاليات بين عامي 2017 و2020.

وحكم على كل من محمد غسان سنان وعبد الرحيم غرس الله بالإيقاف سبع سنوات بعد إدانتهما بأربع تهم تتعلق بفعالية في تونس عام 2020.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن التهم "تتعلق بتلاعب الحكام بالنتائج التي تم إدخالها في أجهزة التسجيل الإلكترونية الخاصة بهم، والتي لا تعكس النتائج الفعلية في الملعب."

وسيطبق الحظر على الجميع بأثر رجعي من 6 نوفمبر 2020.