البنك الدولى يؤكد استعداده لدعم برامج تونس الإصلاحية والتنموية

جدة - نرمين السيد - أكد عبدالقادر البجاوى الممثل المقيم لتونس بمجلس إدارة البنك الدولى، استعداد البنك لدعم برامج تونس الإصلاحية والتنموية التى تم إقرارها بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادى ناجح ومستدام.





وأكد البجاوى أهمية التعاون القائم بين البنك وتونس التى تعد شريكا ذا مصداقية، مشيرا إلى أن البنك الدولى حريص على دعم شركائه خاصة فى هذه الظرفية العالمية الدقيقة التى افرزتها الجائحة الصحية العالمية وزادتها الحرب الروسية الأوكرانية حدة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى سمير العبد مع البجاوى، حيث استعرض العبد، أبرز عناصر البرنامج الوطنى للإصلاحات الذى أعدته الحكومة التونسية وأهدافه، خاصة على مستوى استعادة الاستقرار للتوازنات المالية والرفع من نسق النمو وتعزيز المكاسب الاجتماعية.

وأشار الوزير التونسى، أن الاستثمار الخاص يحظى باهتمام كبير فى مختلف البرامج والسياسات وذلك من خلال العمل الدؤوب المشترك مع مختلف الأطراف الفاعلة والجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير الآليات الضرورية للدعم خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، منوها فى هذا الإطار بالمرافقة الفنية فى هذا الاتجاه من قبل المؤسسة المالية الدولية.

وأوضح أن تنمية رأس المال البشرى وتكريس اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر وتحقيق العدالة الاجتماعية ودفع التنمية خاصة فى الجهات الداخلية، ستكون من أبرز العناوين والتوجهات فى رؤية تونس فى افق سنة 2035 وفى المخططات التنموية القادمة، معربا عن الحرص لتعزيز التعاون بين تونس والبنك الدولى الذى يمثل شريكا رئيسيا لتونس فى الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.