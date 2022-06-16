تونس تدعو لـ «مسار شامل» للحد من التفاوت فى قواعد التجارة العالمية

جدة - نرمين السيد - دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحى إلى أهمية البدء فى مسار شامل، وشفاف وتشاركى لضرورة تنفيذ مشروع الإصلاح بمنظمة التجارة العالمية والحد من التفاوت وغياب التوازن فى قواعد التجارة، الذى أضر البلدان النامية والأقل نموًا.





وأكدت الوزيرة التونسية خلال مشاركتها اليوم فى المؤتمر الوزارى الـ 12 لـ منظمة التجارة العالمية بجنيف أهمية المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، النظر فى أنسب الترتيبات المؤسسية لتنفيذ مشروع الإصلاح، بهدف تقديم تقرير عن التقدم المحرز فى الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الوزارى. وحول رؤيتها لموضوع التجارة الإلكترونية، شددت الوزيرة على دفع بلادها إلى تعزيز إطار العمل متعدد الأطراف فى إطار برنامج العمل الاستكشافى لعام 1998، وأيدت مشروع القرار الداعى إلى تنشيطه، مشيرة إلى أن مسألة التمديد فى الوقف الاختيارى للرسوم الجمركية على العمليات الإلكترونية، تقتضى تطوير فهم مشترك لمجالات هذه العمليات وتقييم الآثار المترتبة عنها، لا سيما المتعلقة بنقص المداخيل الجبائية الديوانية لفائدة البلدان النامية الموردة.

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