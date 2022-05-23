وزير السياحة التونسى يعلن زيادة العائدات بأرقام مهولة

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات له، إن عدد الوافدين إلى تونس سجل زيادة بنسبة 131%، كما سجل عدد الليالى زيادة بنسبة 120%.

وبلغت نسبة العائدات من السياحة زيادة تجاوزت نسبة 47%، منذ بداية يناير 2022، وحتى الـ 10 من مايو الجارى، وهو تحسن يبقى أقل بنحو 50% من نتائج سنة 2019.

ولفت الوزير إلى أن أزمة كورونا كانت فرصة لإعادة النظر فى الوضع السياحى التونسى والتفكير فى سياحة أكثر صلابة واستدامة.