وزير السياحة التونسى يعلن زيادة العائدات بأرقام مهولة

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات له، إن عدد الوافدين إلى تونس سجل زيادة بنسبة 131%، كما سجل عدد الليالى زيادة بنسبة 120%.
وبلغت نسبة العائدات من السياحة زيادة تجاوزت نسبة 47%، منذ بداية يناير 2022، وحتى الـ 10 من مايو الجارى، وهو تحسن يبقى أقل بنحو 50% من نتائج سنة 2019.
ولفت الوزير إلى أن أزمة كورونا كانت فرصة لإعادة النظر فى الوضع السياحى التونسى والتفكير فى سياحة أكثر صلابة واستدامة.
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