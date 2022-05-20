نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام المشاركة للمتسابقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام المشاركة, فمن المعروف أن قنوات mbc من اشهر القنوات التلفزيونية والتي لديها العديد من المتابعين في مختلف الدول, وتقوم قنوات mbc ببث العديد من المسابقات والفعاليات المشهورة واهم هذه البرامج هو برنامج مسابقة الحلم, حيث تعتبر هذه المسابقة من اشهر المسابقات في الوطن العربي والتي يتابعها العديد من الأشخاص ويقومون بالاشتراك بها من اجل الفوز في هذه المسابقة ويتم البحث عنها في المواقع الإلكترونية بشكل شاسع, وتهدف هذه المسابقة إلي تحقيق أحلام المشتركين بها حيث يقدم هذا البرنامج الإعلامي مصطفى ألاغا وذلك عن طريق برنامجه الشهير صدى الملاعب, حيث تصل الجوائز في هذه المسابقة إلى ثلاث ملايين وخمسمئة ألف دولار أمريكي.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم باتباع هذه الخطوات البسيطة والتي تتيح للجميع الاشتراك في المسابقة بشكل صحيح:

يتم إرسال رسالة نصية تتضمن كلمه حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لبلدك.

يتم الإجابة على السؤال الذي يتم إرسالة إليك حتى تتمكن من تفعيل الاشتراك بالمسابقة.

تزيد فرصك للفوز كلما أجبت على العديد من الأسئلة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

من يرغب بالاشتراك في مسابقة الحلم يقوم بإرسال رسالة بكلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لبلده, وهذه قائمة بأرقام بعض الدول:

جمهورية مصر العربية: اتصالات 95450، فودافون 95450، أورانج 95450. السعودية: زين 755505، موبايل 650444، ليبار 313131، فجين موبايل 300300، الثريا 0088216101074. الكويت: زين 96922، فيفا 50640، جى أس أم 4141. الأمارات: للاتصالات 6070، دو 3636. البحرين: بتلكو 94000، فيفا 98885. المغرب: انوي 9669 – أورانج 9669. العراق: الخلية الأسيوية 2266، كورك 2180، زين 1202833. الأردن: أورانج 98880، أمنيه 98858، زين 7098858. فلسطين: جوال 1623، وطنية 6750. سوريا: أم.تي.أن 1736، سوريال 1736. موريتانيا: موريتل 1559. تونس: اتصالات تونس 85988، اويدو 85988، أورانج 85988.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022

تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة الحلم خلال شهر فبراير ومارس وأبريل عن طريق السحب وهما: