موعد صلاه العيد في مكة المكرمة 1443هجري

يتساءل العديد من الناس عن كم ساعة صلاه العيد في مكة المكرمة 1443، حيث إن وزارة الأوقاف قد أعلنت منذ أمس على صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن يوم 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن يوم 2مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ولكن متى موعد صلاه عيد الفطر في مكة المكرمة، هذا ما سنتعرف عليه في هذه المقالة، فتابعوا معنا.

كم ساعة صلاه العيد في مكة المكرمة 1443

هناك العديد من الدول العربية التي يتناسب معها موعد حلول عيد الفطر المبارك مثل المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر والمغرب والعراق والبحرين والعراق وتونس وغيرها، من المقرر أن صلاه عيد الفطر المبارك ستبدأ في مكة المكرمة في تمام الساعة ٦:٠٤ صباحًا أي بعد ربع ساعة من شروق الشمس وهذا وفق ما أعلنته وزارة الشئون الدينية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه سيكون ساحات كثيرة وكبيرة حتى يتمكن جميع المصلون من أداء الصلاة، كما أكدت نشرة الطقس من عدم نزول المطر في مكة المكرمة.

بدء وانتهاء صلاه العيد في مكة المكرمة

إن صلاة عيد الفطر المبارك تبدأ في مكة المكرمة بتكبيرات العيد وتكبيره الإحرام في تمام الساعة ٦:٠٤ صباحًا، وتنتهي صلاة عيد الفطر قبل رفع آذان صلاة العصر، ويجوز أداء الصلاة بشكل جماعي أو فرادى كما يجوز أداؤها في المنزل أو في الجوامع أو في الأماكن المصلاة المكشوفة، وصلاة العيد تتكون من ركعتين اثنين تتبعها خطبة شبيهة بخطبة صلاة الجمعة، وقد اتفق مذهب الشافعي على أن الركعة الأولى تتكون من سبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام ويفصل بين كل تكبيرة والثانية بفاصل يسير بما يعادل قراءة آية معتدلة، أما الركعة الثانية فاعبارة عن خمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال وقبل البدء بالقراءة، والاحتفال بالعيد وبهجته يعد من تعظيم شعائر الله تعالى، وفيه يمسح الأطفال ويذهبون للملاهي والمنتزه لقضاء بعض الوقت الممتع والترفيه عن أنفسهم كما يمكن ذهاب الوالدين مع أطفالهم لقضاء الوقت معهم وتعزيز العلاقات بينهم وتقويتها حيث تزاد العلاقات والترابط الاجتماعي بين المسلمون.