تونس تؤكد عدم تسرب وقود من سفينة غرقت قبالة سواحلها

جدة - نرمين السيد - وقالت الولاية فى بيان نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الوضع فى مكان غرق السفينة التى تحمل 750 طنا من زيت التدفئة -مازوت- مطمئن وتحت السيطرة، مشيرة إلى أن فريق غواصين من الجيش التونسى تأكد من عدم تسرب المازوت من خزانات السفينة.

وأضافت أنّ وزيرى النقل ربيع المجيدى، والبيئة ليلى الشيخاوى، والمكلف بتسيير الولاية صابر البنبلى، توجهوا صباح اليوم إلى موقع الحادثة لمعاينة الوضع البيئى فيها، والوقوف على الجهود المبذولة لتطويق الحادث للحيلولة دون حدوث أى تلوث بحرى.

وغرقت السفينة التى كانت فى طريقها من غينيا الاستوائية إلى مالطا، صباح أمس السبت قبالة سواحل قابس وأنقذت البحرية التونسية جميع أفراد طاقمها السبعة.