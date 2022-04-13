قيس سعيد: ندعم كل المبادرات الرامية لتعزيز التكامل فى القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، التزام بلاده الثابت بالبعد الإفريقى فى سياستها الخارجية، وعزمها الراسخ على دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل والاندماج فى القارة الإفريقية.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وفد مفوضية الاتحاد الإفريقى برئاسة السى اجيرى امبيلى الذى يزور تونس حاليا فى إطار متابعة ملف ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية. وأشار "سعيد" إلى أن تونس تمتلك كل المقومات اللوجستية والبشرية فى المجال الطبى، وأنها مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل احتضان مقرّ الوكالة الإفريقية للأدوية وتوفير أفضل الظروف لضمان حسن سير عملها حتى تنجح فى تحقيق أهدافها بما يخدم مصلحة شعوب القارة. وشهد اللقاء مناقشة الوضع الصحى فى إفريقيا لا سيّما فى ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وأهمية الحاجة إلى التقارب فى السياسات الصحية فى القارة وتعزيز قدرات دولها على التصدّى لانتشار الأوبئة والأمراض وسدّ الفجوة على مستوى الحصول على الأدوية.

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