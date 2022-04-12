تونس وفرنسا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس التونسى قيس سعيد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، جيل كيبال المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين.





وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن اللقاء تطرّق إلى علاقات الصداقة الراسخة والتعاون المثمر القائمة بين تونس وفرنسا، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص مجموعة من القضايا المتصلة بالوضع العام فى المنطقة وفى العالم فى ضوء التحولات المتسارعة والأزمات المتعاقبة وتأثيراتها الإقليمية والدولية. وأضاف البيان أن اللقاء كان مناسبة للتأكيد على الإيمان المشترك بقيم الحرية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان.

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