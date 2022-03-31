ضربة جديدة عاجلة من الأمن التونسى لـ عصابات الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية فى تونس عن تمكن الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب بالأمن الوطنى من ضبط وإيقاف عنصريين تكفيريين كانا بصدد التخطيط لتنفيذ عملية سطو على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى المؤسسات التجارية.





وذكرت الداخلية التونسية، فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء، أن العملية الاستباقية التى قامت بها قوات الأمن أدت إلى كشفهما والقبض عليهما دون تنفيذ هذا المخطط.

وأَضافت أن وحدات الأمن الوطنى بـ تونس تمكنت، بعد توفر معلومات استعلاماتية، مؤكدة خلال الأيام الماضية، من كشف وتفكيك خلية دعم وإسناد بجهة القصرين تتولى تقديم الدعم اللوجستى لعناصر تنظيم إرهابى متحصنة بالفرار بجبال القصرين وحجز وسائل ومعدات إلكترونية والاحتفاظ بأربعة عناصر على ذمة القضية.

وأوضحت أنه تمّت هذه العملية الاستباقية إثر القيام بمتابعة فنية وميدانية دقيقة بإشراف مباشر من النيابة العامة بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب.