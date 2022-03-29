تونس وكندا تبحثان تحديات الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - بحثت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن مع سفير كندا بتونس باتريس كوزينو سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين بلادها وكندا على الصعيدين الثنائى والمتعدد الأطراف، لاسيما فى ظل التحديات التى يفرضها الظرف العالمى الصعب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الاقتصادية على كل بلدان العالم وخاصة الدول النامية.





وأشادت بودن، خلال اللقاء الذى عقد بقصر القصبة اليوم الاثنين، بوقوف كندا إلى جانب بلادها وخاصة خلال فترة انتشار وباء كورونا عن طريق منظومة الوصول العالمى للقاحات كورونا (كوفاكس) وتقديمها المساعدة الصحية لتمكين تونس من تجاوز الظرف الصعب، مؤكدة ضرورة العمل على تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ودعم تصدير زيت الزيتون ومنتجات الصناعات التقليدية وتوريد الحبوب.

وذكر مجلس الوزراء التونسى - فى بيان - أن نجلاء بودن استعرضت جملة الإصلاحات التى وضعتها الحكومة والتى تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح المالية العامة وتحفيز الاستثمار.

وفى السياق، أكد السفير الكندى حرص بلاده على تطوير التعاون فى المجال الزراعى والتعليم العالى، مستعرضا المبادرات الكندية فى مجال الاندماج الاقتصادى والاجتماعى للمرأة ودعم القطاعات والحرف الصغرى، مؤكدا دعم بلاده لتونس فى محادثاتها مع صندوق النقد الدولى واستعدادها للوقوف إلى جانب تونس فى هذا الظرف الدقيق.