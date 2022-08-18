انت الان تتابع خبر مباشر الشوط الثاني ( 0-3)... متابعة مباراة الإسماعيلي والمصري لحظة بلحظة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

متابعة مباراة الإسماعيلي والمصري الآن لحظة بلحظة

الرياض - احمد صلاح -البورسعيدي يلا شوت، يستضيف استاد الجيش ببرج العرب معقل فريق المصري البورسعيدي لقاء في غاية الأهمية بين الإسماعيلي والمصري ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري، ويعد ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري من أبرز كلاسيكيات الدوري المصري وأكثرها جماهيرية وحماسة، نال الاسماعيلي من الهزيمة في المباراة الماضية أمام الزمالك بهدف نظيف في بطولة كأس مصر أسفرت عن خروج الإسماعيلي من البطولة من الدور الستة عشر، حسن الاسماعيلي من وضعة في ترتيب الدوري بشكل كبير ولاكن يقدم المصري أداء سيء وانتقل إلي المراكز المتأخرة من ترتيب الجدول، وتنتظر الجماهير بكل تأكيد لقاء قوي للغاية بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي اليوم تنقله قناة أون سبورت، متابعة مباراة الإسماعيلي والمصري بث مباشر.

متابعة مباراة الإسماعيلي والمصري، يدخل فريق الإسماعيلي مباراة اليوم أمام المصري في المركز التاسع من ترتيب الجدول برصيد نقاط 36 جمعهم من خلال 29 جولة ماضية محققاً الفوز خلال تسعة مباريات والتعادل في تسعة مباريات، بينما نال الاسماعيلي من الهزائم في الموسم الحالي خلال 11 مباراة، الاسماعيلي والمصري الآن.

الإسماعيلي والمصري البورسعيدي لحظة بلحظة

الاسماعيلي والمصري يلا شوت، بينما علي الجهة الأخري يتواجد فريق المصري البورسعيدي في المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول برصيد نقاط 33 جمعهم من خلال 30 جولة ماضية محققاً الفوز خلال سبعة مبارايات والتعادل في 12 جولة، بينما نال فريق المصري البورسعيدي من الهزائم في الموسم الحالي خلال 11 مباراة، انتهت مواجهة الدور الأول بين الأسماعيلي والمصري بفوز الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة الإسماعيلي والمصري الآن لحظة بلحظة

مباراة الإسماعيلي والمصري لحظة بلحظة، أعلن حمزة الجمل المدير الفني لنادي الاسماعيلي عن قائمة فريقه لمواجهة اليوم أمام المصري البورسعيدي والتي جاءت كالآتي: فى حراسة المرمى: محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان،فى خط الدفاع: عمرو الحلواني – محمد دسوقي – محمد هاشم – محمود البدري – باهر المحمدي – محمد نصر – عصام صبحي،فى خط الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – محمود عبد العاطي ” دونجا ” – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – أحمد مصطفي – محمد عبد السميع – حسن ياسين – جان موريل،فى خط الهجوم: خالد النبريصي – محمد الشامي.

كيفية مشاهدة مباراة الإسماعيلي والمصري

تذاع مباراة الإسماعيلي والمصري بث مباشر عبر قناة on time sports HD 1 الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري المصري في الوطن العربي والتي تذاع في تمام الساعة:

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

معلق مباراة الإسماعيلي والمصري

أسندت القناة مهمة التعليق إلي المعلق بلال علام ووليد الفقي.

بث مباشر الاسماعيلي والمصري لحظة بلحظة

بث مباشر الاسماعيلي والمصري، قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم بين الأسماعيلي والمصري ونعرض لحضراتكم متابعة كتابية بشكل لحظي بنتيجة مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي الآن.

نتيجة مباراة الإسماعيلي والمصري لحظة بلحظة

نتيجة مباراة الإسماعيلي والمصري لحظة بلحظة، بدأت الآن أحداث الشوط الأول من المباراة المنتظرة بين الأسماعيلي والمصري البورسعيدي وسوف نتابع معكم أحداث الشوط الأول من المباراة المنتظرة لحظة بلحظة.

مرت أولي أحداث ومجريات الشوط الأول من قمة الأسماعيلي والمصري في بطولة الدوري ومازالت النتيجة بالتعادل السلبي بدون أهداف حتي الآن.

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم المصري بثلاثة أهداف نظيفة مع طرد لاعب الاسماعيلي ، وتبدأ الآن أحداث الشوط الثاني والحاسم من ديربي القناة.