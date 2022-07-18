انت الان تتابع خبر "نهائي كأس مصر" تعرف الآن علي موعد مباراة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي بطولة كاس مصر للموسم الكروي 2020-2021 وذلك بعد ما استطاع الأهلي أن يتخطى مباراة بتروجيت بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهره الدولي ونجح الزمالك ايضا في الوصول للمباراة النهائية بعد تغلبه على أسوان بهدفين لهدف، وسيكون الموعد الخميس 21 يوليو 2022 على أرض ملعب إستاد برج العرب عند، الساعة 8:00 بتوقيت المغرب و وتونس والجزائر، والتاسعة بتوقيت القاهرة مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمةو السعوديةو وقطر، والحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات و دبي وأبو ظبي.

الأهلي يخسر من بيراميدز

خسر الأهلي من بيراميدز بثنائيةنظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة ال 25 لبطولة الدوري وبات موقف المارد الأحمر سيئا في إستعادة درع الدوري لذلك سيدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا يوم الثلاثاء استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الخميس المقبل في نهائي كأس مصر واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو وسواريز المدير الفني على دخول معسكر مغلق قبل لقاء القمة المرتقب ب 48 ساعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

– قناة أون تايم سبورت هي التي تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021 نظرا لحصولها على حقوق بث البطولة المصرية.