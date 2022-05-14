نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا نايل سات 14-5-2022 وكافة الأقمار في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى ، هو ما يرغب الكثير من الجماهير عشاق كرة القدم والفريقين في كل مكان الوصول إليها تزامناً إقامة مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وليفربول اليوم السبت الموافق 14-5-2022 والتي ستقام على ملعب ويمبلي في نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ونسلط الضوء عبر هذا المقال لرصد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى إن وجدت.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد ، هي محل اهتمام وبحث الكثير من الجماهير الآن والتي لا تمتلك اشتراك في باقة قنوات بي ان سبورت الرياضية التي تذيع تلك المباريات بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن قررت بعض القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول أن تعلن عن نفسها وتكسر احتكار هذا القنوات المشفرة.
وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم السبت في نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ،وفي تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم
والىن نأتي إلى مضمون هذا التقرير والذي يتضمن تقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى إن وجدت، علماً أن المباراة ستكون مذاعة عبر قناة بي ان سبورت 1 HD بريميوم على النايل سات بشكل حصري.
- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.
- قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
- قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.
- قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.
- قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.
- قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
- قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.
- قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
- قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.
- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.
- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.
- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.
- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.
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