نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الزعيم .. موعد مباراة الفيحاء والهلال في الدوري | تفاصيل رد الهلال على عقوبات لجنة المنازعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع عودة مباريات الدوري السعودي للمحترفين يعود الشغف والمتعة للملاعب السعودية، اليوم موعد مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء المؤجل من الأسبوع أل 19 من عمر المسابقة، الهلال السعودي قد صعد إلي الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا بعد تصدره للمجموعة الأولى، واليوم يبحث عن الفوز السادس له على التوالي في المسابقة المحلية، من أجل الاقتراب من الاتحاد متصدر الترتيب.

المباراة تقام على ملعب نادي الفيحاء “ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، لذا فقد أعلن نادي الفيحاء عن رابط حجز تذاكر المباراة من أجل الدخول عليه وحجز تذاكر اللقاء المرتقب، وكان الفيحاء قد حقق نتيجة جيدة في لقاء الدور الأول بالتعادل بدون أهداف مع الزعيم الهلالي، ويأمل في تكرار نفس النتيجة أو تحقيق المفاجأة والظفر بنقاط اللقاء الثلاث.

موعد مباراة الفيحاء والهلال في الدوري

16.10 : الرابعة وعشر دقائق بالتوقيت العالمي.

17.10 : الخامسة وعشر دقائق بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

18.10 : السادسة وعشر دقائق بتوقيت كلاً من دول مصر،ـ السودان، ليبيا.

19.10 : السابعة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق.

مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم