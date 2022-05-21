الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بأسهل طريقة للربح مليون دولار

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عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، والتي تعد من أشهر المسابقات الموجودة في الوطن العربي من المعروف أنها تعرض علي قناة MBC مع الإعلامي الكبير مصطفي ألاغا، تقدم المسابقة جوائز تبدأ بجائزة مالية قدرها ١٢٥ ألف دولار وتصل إلي مليون دولار، لذا يحاول الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم لحصد الجائزة الكبري، من خلال هذا المقال نتعرف علي كيفية التسجيل والاشتراك وأرقام التليفون المطلوبة للاشتراك في مسابقة الحلم.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

خطوات التسجيل في مسابقة الحلم مع الإعلامي الكبير مصطفي ألاغا، يتم من أي مكان في الوطن العربي بالطرق التالية:

يلزم في البداية توفير رصيد كافي لكي يمكنكم إرسال رسالة نصية.

الإجابة على سؤال مسابقة الحلم.

في حالة الإجابة الصحيحة يكون تم الاشتراك في الحلم.

ارسل كلمة حلم أو دريم في رسالة نصية علي الأرقام المرادفة لبلدك.

عند إرسالك رسالة سوف تصلك رسالة بالسؤال يجب الإجابة عليه بشكل صحيح.

أرقام التواصل للمشاركة في مسابقة الحلم

التسجيل من السعودية ارسل رسالة ٦٥٠٤٤٤ شبكة موبايلي، أما شبكة زين إرسال رسالة علي رقم ٧٥٥٥٠٥.

الاشتراك من تونس من خلال رقم ٨٥٩٨٨.

المشاركة من مصر إرسال الرسالة علي رقم ٩٥٤٥٠ لأي شبكة داخل مصر.

الاشتراك من الكويت stc 4141

التواصل للمشاركة من البحرين ٩٤٠٠٠.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من الامارات (6070 لحاملي خطوط إتصالات)، 3636 لحاملي خطوط DU.

الإشتراك في مسابقة الحلم من عمان يتم من خلال الرقم التالي 90434 لحاملي خطوط شركة GSM.

المشاركة في مسابقة الحلم من سوريا يتم من خلال ارسال رساله على الرقم التالي (1565).

رقم مسابقة الحلم من اليمن (2622).

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنكم التسجيل في مسابقة الحلم عن طريق تحميل تطبيق الحلم الموجود علي المتجر الخاص بالهواتف الاندرويد والابل بعد التحميل يتم التسجيل أدخال رقم الهاتف وتأكيد البيانات وإدخال رمز التأكيد وذلك عبر رمز التأكيد الذي يصل إليك عبر رسالة نصية للرقم الجوال الذي تم أدخاله وعند المشاركة بالمسابقة يتم المشترك رسالة ترحيب من برنامج مسابقة الحلم يتم بعد ذلك خطوات المتبعة للاشتراك بالمسابقة.

استلام جائزة الحلم 2022

يتم تحديد مكان استلام جائزة الحلم للفائز عبر التواصل معه عبر الهاتف المسجل، ويلزم الحضور في مدة أقصاها ٣٠ يوم لاستلام الجائزة للفائز بمسابقة الحلم وفي حالة التخلف عن الاستلام يسقط حق الفائز بالمطالبة أو اخذ تعويضات.

وصلنا لختام شرح كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بأسهل طريقة للربح مليون دولار.