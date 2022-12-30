أندرو تيت Andrew Tate.. لحظة القبض على عدو المرأة فى رومانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أندرو تيت Andrew Tate

يأتى هذا؛ بعد انتشار صورة لـ "علبة بيتزا" تسببت في تحديد مكان إقامته بـ رومانيا، حيث من المقرر أن يواجه أندرو تيت Andrew Tate، استجواب فريق الجريمة المنظمة والإرهاب في البلاد.

وفى هذا الصدد، قالت أليخاندرا كارابالو، الكاتبة والمدربة الإكلينيكية، على صفحتها الرسمية على تويتر: "احتاجت السلطات الرومانية إلى دليل على وجود أندرو تيت Andrew Tate في البلاد؛ لذا ورد أنها استخدمت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث أظهر مقطع الفيديو المضحك الذى نشره أمس الأول الأربعاء، بيتزا من سلسلة بيتزا رومانية Jerry's Pizza، تؤكد وجوده فى البلاد".

جدير بالذكر، أن أندرو تيت Andrew Tate هاجم السيدات، كما انتقد الأشخاص الذين يسعون للحصول على علاج للصحة العقلية؛ ما أدى إلى منع فيسبوك، ويوتيوب، وتيك توك له من الظهور على تلك المنصات بعد تصاعد المخاوف بشأن تأثيره على الملايين حول العالم.