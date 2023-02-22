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لايف ستايل

جارسيا لونا.. وزير مكسيكى سابق قاوم تجار المخدرات ثم تعاون معهم!

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جارسيا لونا.. وزير مكسيكى سابق قاوم تجار المخدرات ثم تعاون معهم!

أفادت قناة "القاهرة الإحبارية" بأن مسؤولًا مكسيكيًا سابقًا فى إنفاذ القانون كانت مسؤوليته هى مكافحة مهربى المخدرات، أدين فى محاكمة فساد أمريكية بسبب صلاته بعصابة سينالوا وهى إحدى أكبر عصابات المخدرات....

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دار الإفتاء تبين شروط صحة صلاة الجنازة فى الشرع

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دار الإفتاء تبين شروط صحة صلاة الجنازة فى الشرع

قالت دار الإفتاء إن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها، ونَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق...

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