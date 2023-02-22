لايف ستايل

أفادت قناة "القاهرة الإحبارية" بأن مسؤولًا مكسيكيًا سابقًا فى إنفاذ القانون كانت مسؤوليته هى مكافحة مهربى المخدرات، أدين فى محاكمة فساد أمريكية بسبب صلاته بعصابة سينالوا وهى إحدى أكبر عصابات المخدرات....
بعمر شحن 31 ساعة للبطارية.. أوبو تعلن إطلاق سماعتها اللاسلكية Enco Air 3
كشفت شركة أوبو اليوم عن سماعتها اللاسلكية الجديدة OPPO Enco Air 3 فى السوق الصينى بعمر شحن يصل إلى 31 ساعة....
توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023.. مفاجآت جديدة
يقدم "دوت الخليج" أهم توقعات علماء الأبراج لـ اليوم الأربعاء، الموافق 22 فبراير 2023، وفقا لما ذكره موقع horoscope المتخصص....
دار الإفتاء تبين شروط صحة صلاة الجنازة فى الشرع
قالت دار الإفتاء إن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها، ونَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق...
طوله 11 قدما ووزنه 700 رطلا.. تمساح يقتل أمريكية حاولت إنقاذ كلبها من قبضته
لاقت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 85 عامًا مصرعها، بعد محاولتها إنقاذ كليها من تمساح بطول يتجاوز 3 أمتار فى ولاية فلوريدا....