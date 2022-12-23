توقعات الأبراج اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022.. مفاجآت من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تستطيع ترتيب أمورك العملية بعيدًا عن المشاكل التى تدور حولك.. حاول البحث عن قضاء وقت ممتع فى السفر مع أحد أصدقائك.. أنت موضع اهتمام من حولك، ما يساعدك فى استقرار أحوالك.

برج الثور

حاول استغلال أى لقاءات عملية تتاح لك اليوم.. حاول تحسين علاقاتك العاطفية للأفضل.. حاول التعرف على صديق جديد يساعدك على تعزيز وضعك المالى.

برج الجوزاء

انتبه قليلًا إلى أمورك، حتى لا تشعر أنك مهتز فى العمل... لا تضخم الأمور من حولك، دع الآخرين يكتشفون أخطاءهم بأنفسهم.. لا تتسرع فى القرارات الشرائية.

برج السرطان

أفضل ما تفعله هو انخراطك فى نشاطاتك العملية.. انشغالك فى عملك يبعدك عن بعض المشاكل.

برج الأسد

لا تطرح أسئلة كثيرة ولا تكن فضوليًا.. حاول الانشغال بالأمور العائلية.. ابتسم لتحصل على نتائج ترضيك.

برج العذراء

قلل من كلامك ونقاشتك وابتعد عن التسرع والانفعال.. عليك التحدث مع أفراد عائلتك؛ تجنبًا لحدوث بعض الأزمات.. يساعدك التحدث مع الآخرين فى تقليل القلق الذى تشعر به.

برج الميزان

ابذل قصارى جهدك فى عملك لتحقيق ما تريده.. بادر اليوم بإنشاء علاقات عاطفية جديدة.. اجتهد لتجعل أمورك المالية فى أفضل حالاتها.

برج العقرب

انتبه إلى مهام عملك.. عليك الاهتمام بمظهرك أمام شريكك.. لا تنفق مزيدا من الأموال، حتى لا تتأزم أوضاعك الطارئة.

برج القوس

اجتهد حتى تحقق ما تريده.. حاول اغتنام وجودك مع من حولك؛ حتى تزداد قربك من أصدقائك.. حاول أن تتعرف على أصدقاء جدد يدعمونك من الناحية المالية.

برج الجدى

أنت قادر على تخطى الصعاب وتلقى الترقية فى عملك.. كن حكيما فى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن علاقتك بشريكك.. تشعر بالدعم الشديد من الآخرين.

برج الدلو

تنتظر نتائج وثمار جهودك فى عملك.. شارك من تحب فى اتخاذ بعض القرارات العائلية والأسرية.. السمعة الحسنة مصدر سعادة بالنسبة لك.

برج الحوت

كن أقل عنادًا مع زملائك فى العمل.. حاول البعد عن الشعور بالضيق أو الطاقة السلبية؛ بسبب المحيطين بك.. تحلَّ بالصبر؛ تجنبًا لحدوث أضرار ناجمة عن موقف عصبى متسرع قد تتخذه دون تفكير.