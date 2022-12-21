وكالة الفضاء الأوروبية: فشل عملية إطلاق صاروخ «فيجا-سى» إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، فقد الصاروخ الفضائى الأوروبى الجديد "فيجا-سى"، الذى كان يقوم بأول رحلة تجارية له، بعد أن أقلع من قاعدة كورو فى جوايانا الفرنسية حاملا قمرين اصطناعيين لمجموعة إيرباص.





وذكرت الوكالة، وفقا لراديو (مونت كارلو الدولية)، اليوم الأربعاء، أنه بعد عشر دقائق على الإقلاع انحرف مسار الصاروخ وتوقفت قاعة التحكم فى مركز كورو الفضائى فى جويانا الفرنسية عن تلقى البيانات.

وكان مفترضاً بهذا الصاروخ أن يضع فى رحلته التجارية الأولى هذه قمرين اصطناعيين لمراقبة الأرض من صنع أيرباص هما: بليياد نيو 5 و6، الأخيران فى كوكبة بليياد نيو التى ستسمح بمسح أى نقطة فى العالم مرات عدة فى اليوم.

و(فيجا-سى) هو الصاروخ الأوروبى الخفيف الجديد الذى سيستخدم إلى جانب صاروخ "أريان 6" المستقبلى مع وجود عناصر مشتركة بينهما، للسماح لأوروبا بالمنافسة بشكل أكبر فى سوق الأقمار الاصطناعية التى تشهد توسعا كبيرا.

ويشكل هذا الفشل الجديد انتكاسة كبيرة لوكالة الفضاء الأوروبية المسؤولة عن برنامج الصواريخ الأوروبية فى حين تستعر المنافسة الدولية فى هذا المجال لا سيما بوجود شركة "سبايس اكس".