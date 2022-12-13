كويكب يخترق الأرض خلال ساعات.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "الكويكب الصغير 2022 XX يبلغ قطره 7 أمتار، ويتحرك بسرعة 6.6 كيلومتر بالثانية، وسيكون فى أقرب مسافة 208,456 كيلومتر عند الساعة 01:43 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة يوم غد الأربعاء"، مشددة على أنه لا يوجد خطر من اصطدامه بـ الأرض، كما سيكون الأقرب للأرض على مدار السنوات العشر المقبلة".

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وأضافت: "الكويكب 2022 XX ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهى تشمل أى كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة".

ولفتت الجمعية الفلكية بجدة على أنه "استنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة من مختبر الدفع النفاث التابع لـ وكالة ناسا العالمبة، تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب يوم غد الأربعاء هو الأقرب خلال السنوات الـ 10 المقبلة"، متابعة: "لو كان هذا الكويكب فى مسار اصطدام ودخل إلى الغلاف الجوى للأرض؛ فلن يكون قادرا على إحداث أضرار ولكنه سيكتفى بالظهور فى صورة كرة نارية مشتعلة تخترق السماء ويتفكك وتتناثر أجزاؤه كأحجار نيزكية".

وأشارت إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرة الوكالات الفضائية العالمية على الاستجابة معا لأى تهديد حقيقى لأى كويكب فى المستقبل.