نصائح ومفاجآت جديدة.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

احذر من خداع زملائك.. حاول السيطرة على أى شعور بحالة مزاجية غريبة؛ ما يؤثر على علاقتك بشريكك.. وعليك أن تكون حذرًا بشأن أمورك المالية.

برج الثور

تشعر بطاقة كبيرة عليك استغلالها فى عملك.. حاول استغلال علاقاتك فى جنى مزيد من الأموال.

برج الجوزاء

تشعر بطاقة كبيرة عليك استغلالها فى عملك.. حاول ألا تفلت الأمور من يديك فى علاقتك مع شريك حياتك.

برج السرطان

تستمتع بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك فى العمل.. استعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.. كن حذرا وتصرف بحكمة فى أموالك.

برج الأسد

حاول السيطرة على أى شعور بالتوتر؛ نتيجة مشاكل العمل مع زملائك.. تشعر بطاقة كبيرة تساعدك فى التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.. احذر من الحسد الذى يضمره لك أى شخص؛ بسبب أوضاعك المالية.

برج العذراء

حاول السيطلارة على أية ضغوطات فى عملك.. وكن متناغمًا تمامًا مع شريكك.

برج الميزان

لا تحاول التحكم فى ما يحدث اليوم، فلن تكون قادرًا على فهم ما يحدث.. حاول دائما تحسين الأحوال المادية وتلبية احتياجات العائلة التى تنتظرها من فترات طويلة.

برج العقرب

عليك الحذر من أصدقائك فى العمل قد يحاولون إيقاعك فى الأخطاء.. عليك التحكم فى انفعالاتك مع شريك حياتك.. حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.

برج القوس

حاول السيطرة على الشعور بعدم التركيز وتشتيت الذهن فى العمل.. كن هادئا إذا مررت يتعثر فى أحوالك المادية.

برج الجدى

ستجنى ثمار تعبك ومجهودك فلا تقلق.. حاول دائما السيطرة على المشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك.

برج الدلو

عليك أخذ قسط من الراحة طالما احتجت إلى ذلك.. حاول القيام برحلة مع شريك حياتك.. وحاول القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

برج الحوت

تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومى.. حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية.