نصائح ومفاجآت من ذهب.. توقعات الأبراج اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

عليك بأهمية التركيز جيدًا فى مهام عملك.. احذر التسرع فى قرار الانفصال عن شريك حياتك.. لا تكن مسرفا اليوم فى الإنفاق؛ حتى لا تندم غدا.

برج الثور

لا تجعل طموحك وإرادتك للنجاح فى صراع مع مشاعرك.. يجب ألا تجعل أعمالك تشغلك عمَّن تحب.. كن موضوعيًا عند التفكير فى أزمتك المالية.

برج الجوزاء

كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع أى أحد.. عليك التفكير جيدا قبل أن تبوح لشريك حياتك بمشاعرك.. حاول الاستفادة من أزماتك المالية وتعلم منها.

برج السرطان

اجتهد دائما حتى تحصل على مكافآت مالية كبيرة فى عملك.. اجتهد لتشعر بالسعادة والحب مع شريك حياتك.

برج الأسد

تشعر بانطلاقة كبيرة فى عملك حاول استغلالها جيدا.. اجتهد لهزيمة أى توتر وانزعاج تجاه شريك حياتك.. لا تقلق بشأن أوضاعك المالية.

برج العذراء

تحتاج إلى أخذ إجازة لتجديد نشاطك.. حاول ألا تشعر بالتوتر والانزعاج تجاه شريك حياتك.

برج الميزان

تشعر بانطلاقة كبيرة فى عملك حاول استغلالها.. تمكنك من بلوغ وتحقيق أهدافك.. تشعر بتحسن واستقرار من الناحية المالية.

برج العقرب

اجتهد لهزيمة أى شعور بالتوتر فى عملك؛ نتيجة لحدوث بعض الخلافات.. تشعر بالاستقرار العاطفى

برج القوس

تشعر بالاستقرار العملى والعاطفى.. حاول إسعاد من حولك إذا حصلت على مكافأت مالية.

برج الجدى

سوف تؤتى ثمار جهودك فى العمل التى طالما انتظارتها.. حاول أن تنجذب إلى شخص ما يجعلك تشعر بالسعادة.. عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية.

برج الدلو

اجتهد لهزيمة أى صعوبات فى العمل تجعلك أكثر انفعالا.. لا تشعر بالضيق نتيجة حدوث بعض الخلافات مع أفراد عائلتك.. واغتنم الفرصة للتعامل مع مخاوفك المادية

برج الحوت

عليك أن تتقبل انتقاد زملائك بهدوء ولطف.. لا تجعل مناقشاتك مع شريكك تؤدى إلى شعورك بالضيق والانزعاج.. حاول التعامل مع الأمور المالية بذكاء وهدوء.