توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022.. نصائح مهنية وصعود عاطفى

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

واصل السعى وطوّر من مهاراتك واستغل قدراتك، واقضى وقتًا ممتعًا مع شريك حياتك وعبر له عن حبك وتقديرك له.

الثور

استعيد نشاطك وجدد طاقتك وحافظ على شغفك، وحافظ على علاقة سعيدة ومستقرة مع شريك حياتك.

الجوزاء

تعاون مع زملائك فى العمل وابحث معهم عن حلول للمشكلات، وحافظ على علاقات جيدة دائمًا مع أفراد أسرتك وأقاربك.

السرطان

كن مرنًا وتعامل مع الأمور المهنية بذكاء، وابحث فى شريك حياتك عن الصفات التى تريدها فيها ولا تكتفى بالمظهر الخارجى.

الأسد

احرص على تحسين مستواك المادى والبحث عن فرص إضافية، وكن ودودًا مع شريك حياتك وعامله بلطف.

العذراء

كن إيجابيًا ومجتهدًا فى عملك لتحقق أهدافك، وتبادل الهدايا والمشاعر الرومانسبة مع شريك حياتك.

العقرب

ابحث عن أفكار جديدة فى العمل لتصبح متميزًا، لا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

الميزان

اهتم بعملك ونفذ المهام المطلوبة منك على الوجه الأمثل، واخرج فى نزهة مع شريك حياتك لتتحسن الحالة المزاجية.

الجدى

اكمل عملك ولا تشتت ذهنك بأشياء غير مهمة، وتحدث مع شريك حياتك بصراحة وحاول إنهاء الخلافات.

القوس

ركز فى العمل ولا تنصت لمن يريد تعطيلك عن تحقيق ما تريد، وخصص وقت لشريك حياتك واعطيه شعور بالأمان.

الحوت

اكمل الطريق نحو أحلامك ولا تيأس ولا تتوقف عن المحاولة، وكن قريبًا من شريك حياتك.

الدلو

تماسك لتتخطى الصعاب وتواصل العمل، وقدم الدعم والمساندة لشريك حياتك والأسرة.