توقعات الأبراج اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022.. تحسن فى العمل ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

كوّن علاقات جيدة فى محيط العمل وطوّر من الأداء، وحافظ على قوة العلاقات العاطفية والأسرية والعائلية.

الثور

رتب أولوياتك ونظم وقتك واحسب خطواتك جيدًا، وتحدث مع أفراد أسرتك وقدم لهم الدعم.

الجوزاء

ابذل ما بوسعك فى العمل لتحقق أهدافك، واخرج فى نزهة رفقة الأسرة والعائلة لتتحسن الحالة المزاجية.

السرطان

استغل قدراتك وخبراتك لتتفوق فى عملك، وتواصل مع أقاربك وساعدهم فى الأمور المختلفة.

الأسد

لا تنسحب أبدًا وواجه مهما كانت الصعوبات حتى لا تخسر، وتبادل الاهتمام والحب مع شريك حياتك.

العذراء

تعلم مهارات جديدة وحسّن من مستواك فى العمل، وتعامل مع المحيطين بك بطريقة جيدة وكن ودودًا معهم.

العقرب

ركز فى عملك واهتم به لتحقق المكاسب، والتقط أنفاسك لتتخلص من الضغوط وتستطيع المواصلة.

الميزان

تعامل بذكاء وفكر جيدًا قبل الإقبال على أى خطوة فى العمل، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك أو أفراد الأسرة.

الجدى

ادرس قراراتك جيدًا قبل أن تتخذها ولا تتسرع، واحتوى شريك حياتك وانصت إليه واعطيه شعور بالأمان.

القوس

كن هادئًا وسيطر على أعصابك ولا تنفعل، وقدم النصائح لشريك الحياة والأسرة والأقارب.

الحوت

اسعى فى عملك لتصل إلى كل ما تريد ولا تستمع لمن يحاول تعطيلك، وتقرب أكثر من شريك حياتك واعطيه جزءًا من وقت وانصت له.

الدلو

تماسك لتتخطى كل المعوقات التى فى طريقك وواصل السي نحو أحلامك، وحافظ على علاقاتك الوطيدة من أقاربك وأصدقائك ولا تخسرهم.