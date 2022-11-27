سخروا من مظهرها.. قصة مشجعة تونسية تعرضت للتنمر ودافعت عنها السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وظهرت المشجعة التونسية التى ارتدت قميصًا عليه علم تونس، أمس السبت، فى مدرجات ملعب الجنوب بقطر، وهى تتابع مجريات مقابلة تونس مع أستراليا، فى لحظة التقطتها عدسات الكاميرات.

وأصبحت المشجعة ضحية لحملة تنمر واسعة على مواقع التواصل وذلك فور انتشار صورها، وسخر نشطاء من شكلها وأساؤوا لها إلى حد التجريح والإهانة، منتقدين استخدامها للكثير من مساحيق وعمليات التجميل على وجهها، بحسب ما ذكرته "العربية".

واعتبر البعض أن تواجدها بالملعب بهذا الشكل كان من أحد أسباب خسارة المنتخب التونسى أمام نظيره الأسترالى، بينما استهزء آخرون قائلون: "شكلها مخيف".

وخاض ناشطون آخرون حملة مضادة، وتعاطف الكثير مع هذه المشجعة، إذ تساءل الناشط منير المومنى عن أسباب هذا التنمر الذى تعرضت له هذه المشجعة وأسباب تداول وانتشار صورها بشكل واسع، واستغرابه من تحميلها مسؤولية خسارة المنتخب أمام أستراليا، موضحًا أنها فتاة تونسية حرة فيما تفعله بشكلها طالما لم تتجاوز حدودها ولم تظهر بشكل مناف للأخلاق ولم تقم بالمساس بالذات البشرية.