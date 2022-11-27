توقعات الأبراج اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022.. نصائح مهنية وصعود عاطفى

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

تخلص من جميع المشكلات التى تواجهك فى العمل حتى لا تؤثر على أدائك، وكن قريبًا من أسرتك وأقاربك.

الثور

ركز فى عملك ولا تشتت نفسك بأمور غير مجدية، واحتوى شريك حياتك.

الجوزاء

حافظ على ما حققته من مكاسب واكمل العمل لتصل إلى المزيد، واقضى وقتًا سعيدًا مع الأسرة والعائلة.

السرطان

احسب خطواتك جيدًا وفكر بإمعان قبل فعل أى شىء، والتقط أنفاسك وأهدأ قليلًا لتستطيع المواصلة.

الأسد

اسعى لتحقيق أهدافك فى العمل، واجلس مع شريك حياتك وتحدث معه واستعيدا الذكريات الجميلة.

العذراء

لا تيأس ولا تتوقف عن المحاولة مهما كانت التحديات، وحاول تحسين حياتك العاطفية والأسرية.

العقرب

ابذل قصارى جهدك فى عملك لتصل إلى مكانة تستحقها، ولا تسمح لشخص غريب بالتدخل بينك وبين شريك حياتك وأفراد أسرتك وإفساد العلاقات.

الميزان

حافظ على علاقات جيدة مع زملاء العمل، ولا تسمح للخلافات بتدمير علاقتك بشريك حياتك وانصت إليه.

الجدى

ادخر من نقودك وقلل نفقاتك واعمل على تحسين وضعك المادى، وحافظ على علاقة مستقرة مع شريك حياتك.

القوس

تصرف مع الأمور بحكمة وتعامل بعقلانية وذكاء، ووحافظ على علاقتك الطيبة والرائعة مع الأسرة والعائلة.

الحوت

اجتهد فى العمل واكتسب مهارات جديدة، وافعل أشياء تحبها واخرج رفقة أصدقائك لتتحسن حالتك المزاجية.

الدلو

ضع أفكارك ونظم وقتك ورتب مهام عملك، وتبادل الحديث والمشاعر الجميلة مع شريك حياتك.