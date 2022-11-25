مفاجآت ونصائح من ذهب.. توقعات الأبراج اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تتمكن من اتخاذ القرارات المهمة بشأن المستقبل، ولا تقلق من تشتت مخاوفك بشأن أسرتك.

برج الثور

لا تؤجل مهام عملك إلى الغد.. ومن المهم أن تقضى وقتا ممتعا مع شريك الحياة.

برج الجوزاء

اجعل نفسك بعيدا عن أى مشاكل تدور حولك.. وهذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعى مع شريكك.. بدلًا من المضى قدمًا فى مشروع بنفسك، فكر فى الاستعانة بصديق.

برج السرطان

تتمع بطاقة رائعة حاول استغلالها فى تنفيذ أى مشروع تهتم به، كما عليك أن تبتعد عن شريكك لفترة، للخروج من حالة الملل المسيطرة.. وإذا طلب منك أحد أصدقائك المساعدة عليك مساعدته.

برج الأسد

عليك أخذ قسط من الراحة من عملك؛ لاستعادة طاقتك، ولا يجب أن تشعر بالضيق؛ بسبب الالتزامات تجاه الأسرة.

برج العذراء

لا تشعر بالتوتر؛ ما يجعلك تؤجل مهام عملك إلى الغد.. ولا تتأخر فى طلب تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك لمنع الخلافات بينكم.. وعليك أن حاول التصرف بحكمة فى كيفية تسديد الديوان المتراكمة.

برج الميزان

تجنب الشعور بالفشل، وحاول تحقيق ذاتك.. وحاول استغلال مزيد من الطاقة فى الاهتمام بشريكك.

برج العقرب

لا تنزعج من أى عقبات تقابلك فى العمل حتى لا تفسد عليك يومك وعليك حلها بهدوء وباستشارة غيرك.. وأنت بحاجة للإحساس بالأمان مع شريك حياتك.

برج القوس

تشعر بالنجاح فى وظيفتك والتميز بأفكارك... وعليك البحث عن الاستقرار فى علاقتك العاطفية، وعليك أن تكن أكثر جدية عند البدء فى المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر.

برج الجدى

حاول السيطرة على شعور عدم الرضا فى وظيفتك، وعليك التفاؤل دائما.. ومن الأفضل أن تجلس بمفردك لتقييم علاقتك بالطرف الآخر.

برج الدلو

تشعر بالفخر بسبب تحقيق أهدافك كما يشعر أحباؤك من حولك بالضيق، فحاول أن تبذل قصارى جهدك لتهدئتهم.

برج الحوت

قلة الثقة بالنفس قد تثبط عزيمتك.. وتشعر بالحب والعاطفة تجاه الطرف الآخر.