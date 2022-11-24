توقعات الأبراج اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022.. مفاجآت كثيرة ونصائح مهمة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

فكر جيدًا قبل الإقبال على أى خطوة وتعامل مع الأمور بذكاء، وساند أفراد أسرتك وأقاربك وساعدهم على تخطى الصعاب.

الثور

استعيد نشاطك وحماسك لتستطيع مواصلة العمل، واقضى وقتًا لطيفًا مع الأسرة والعائلة.

الجوزاء

ضع خطتك ورتب أوراقك ونظم عملك لتصل لأهدافك، وحافظ على استقرار العلاقة العاطفية والأسرية.

السرطان

تعاون مع زملاء العمل وتبادلوا الآراء والأفكار، واهتم بشريك حياتك واحتويه.

الأسد

اجتهد فى عملك لتصل إلى أفضل مكانة، وحافظ على علاقة جيدة مع كل المقربين منك ولا تنعزل.

العذراء

ركز فى عملك فقط ولا تلتفت لأمور غير مهمة، ولا تهمل أسرتك وأقاربك وتواصل معهم.

العقرب

احرص على تحسين مستواك فى العمل وحياتك المهنية ككل، والتقط أنفاسك وابتعد عن الضغوط حتى ولو لوقت قصير.

الميزان

اهتم بالعمل واكتسب مهارات جديدة، وتحدث مع الأسرة والعائلة والأصدقاء بهدوء وتعامل معهم برفق.

الجدى

لا تتسرع وادرس قرارتك جيدًا وتمهل فى تصرفاتك، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك وأسرتك وتحدث معهم.

القوس

تماسك حتى تتخطى العقبات ولا تستسلم، وتبادل الكلمات والمشاعر مع شريك حياتك وعبر لهم عن حبك وتقديرك.

الحوت

انجز كافة المهام الموكلة إليك فى العمل ولا تجعلها تتراكم عليك، وقدم النصائح لأفراد الأسرة والعائلة.

الدلو

لا تتوقف عن المحاولة مهما كانت التحديات وواصل طريقك، وخصص وقتًا لأسرتك وأقاربك ولا تبتعد عنهم.