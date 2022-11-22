مشروع ضخم لإرسال الطاقة الشمسية الموجودة بالفضاء لخدمة البشر

جدة - نرمين السيد - أشارت تقارير علمية إلى أن عددًا من خبراء الطاقة اقترحوا مشروعًا طموحًا من أجل الاستفادة من الطاقة الشمسية الموجودة فى الفضاء من خلال تجميعها وإرسالها إلى كوكب الأرض، حتى يستخدمها البشر.





ويوجد اهتمام بالغ بهذا المشروع فى ظل اتجاه البشرية شيئًا فشيئًا نحو مصادر الطاقة المتجددة وغير الملوثة، بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ.

وكشفت وكالة الفضاء الأوروبية خلال مؤتمر انعقد فى باريس مؤخرًا، عن خطط لإقامة منشأة شمسية فى مدار الفضاء، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز".

ويخطط المشروع لتجميع الطاقة المنبعثة من الشمس على نطاق واسع فى الفضاء، ثم إرسالها على شكل موجات صغرية، وهى موجات شبيهة بترددات الراديو التى نجدها فى فرن "المايكروويف".

ويقول العلماء إنه من الممكن أن تقام رادارات على الأرض لأجل التقاط الموجات المرسلة من الفضاء، وبعد ذلك، يتم تحويلها كى تنتج الكهرباء.

واوضح الخبراء أن هذا المشروع له إمكانيات نجاح كبرى، لأن الموجات الصغرية ستكون قادرة على اختراق الغيوم فى الغلاف الجوى على الأرض، وضوء الفضاء.

ولا يعد هذا المشروع مجرد فكرة نظرية، إذ يوجد تطبيق له على نطاق محدود، من خلال تجربة لشركة "إيرباص"، وربما تكون ثمة نتائج واعدة مستقبلًا.

وأرسلت شركة "إيرباص" موجات صغرية بين نقطتين تفصلهما مسافة 36 مترًا فى سبتمبر الماضى، لإنتاج الهيدروجين.