توقعات الأبراج الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.. تحسن فى العمل ومفاجآت فى العلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

ادرس قراراتك جيدًا قبل أن تتخذها وتعامل مع الأمور المهنية بحكمة، واقضى وقتًا ممتعًا مع أسرتك وعائلتك.

الثور

احرص على تحسين أدائك فى العمل لتكن متميزًا، وحافظ على علاقات جيدة مع المقربين منك.

الجوزاء

انجز المهام المطلوبة منك فى العمل ونفذها على الوجه الأمثل، وتحدث مع شريك حياتك وكن قريبًا منه.

السرطان

تماسك لتتخطى كافة العقبات وتنتصر على كل الصعاب التى تواجهك، ولا تثير المشكلات مع شريك الحياة وأفراد الأسرة والأقارب.

الأسد

تعاون مع زملائك فى العمل وتشاركوا الرأى سويًا، وحافظ على علاقة مستقرة مع شريك حياتك.

العذراء

تعامل بهدوء وسيطر على أعصابك وتصرف بعقلانية، واخرج فى نزهة مع الأسرة والعائلة لتتحسن حالتك المزاجية.

العقرب

اهتم بعملك وركز فيه واسعى لتطوير ذاتك، وساند أسرتك وأقاربك وقدم لهم الدعم.

الميزان

كن سعيدًا بما حققته لكن لا تكتفى ولا تتوقف عن محاولة تحقيق المزيد، والتقط أنفاسك واستريح قليلًا لتستطيع المواصلة.

الجدى

تعلم من أخطاء الماضى واستفيد من خبرتك وإمكانياتك فى عملك، واحرص على تحسين حياتك العاطفية والأسرية والعائلية قدر المستطاع.

القوس

رتب أولوياتك واستغل مهاراتك وضع خطة لتنجح فى عملك، وافعل أشياء تحبها رفقة أسرتك وأقاربك لتتخلص قليلًا من الضغوط.

الحوت

ابذل قصارى جهدك فى العمل واكمل طريقك لتحقق أهدافك، وخصص وقتًا لشريك حياتك وأسرتك وقدم لهم النصائح.

الدلو

اسعى وراء أحلامك ولا تيأس واستغل الفرص التى تتاح أمامك، وتبادل الحب والاهتمام مع شريك حياتك لتتحسن العلاقة.