توقعات الأبراج الأحد 13 نوفمبر 2022.. تحسن فى العمل ونصائح فى العلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

حافظ على ما حققته فى عملك الفترة الماضية واسعى للوصول إلى المزيد، واحتوى شريك حياتك وتحدث معه.

الثور

اكتسب مهارات جديدة فى عملك وطوّر من أدائك، وتقرب من الأشخاص الذى يرتاح قلبك لهم وتشعر بالأمان تجاههم.

الجوزاء

تخلص من الروتين فى العمل وابحث عن أفكار جديدة لتصبح متميزًا، واهتم أكثر بشريك حياتك.

السرطان

احسب خطواتك جيدًا وادرس قراراتك ولا تتسرع، وافعل أشياء تحبها لتُحسن من حالتك المزاجية.

الأسد

استمر فى طريقك لتحقق ما تطمح إليه، وحاول مساعدة المقربين إليك إذا استطعت فعل ذلك.

العذراء

لا تتوقف أبدًا عن المحاول لتحقق جميع أهدافك فالنجاح يستحق التضحيات، وخصص وقتًا للجلوس مع شريك حياتك والإنصات إليه.

العقرب

استعيد نشاطك وطاقتك وحافظ على شغفك لتبدع فى عملك، ووقدم الدعم لأسرتك وعائلتك.

الميزان

ابذل قصارى جهدك فى العمل لتصل للمكانة التى تريدها، وحافظ على استقرار العلاقة العاطفية مع شريك الحياة.

الجدى

لا تيأس فمازال أمامك فرصة لتحقيق ذاتك، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك وتعامل معه بلطف.

القوس

فكر جيدًا وتعامل مع الأمور بعقلانية واتخذ القرارات التى تجدها صحيحة بعد تفكير عميق، وقدم النصيحة لأفراد أسرتك وعائلتك واعطيهم من خبرتك.

الحوت

اغتنم الفرص ولا تضيعها حتى لا تندم عليها بعد ذلك، وانهى كافة المشكلات بينك وبين شريك حياتك لتتحسن العلاقة.

الدلو

اجتهد واهتم بعملك وانظر أمامك وتمسك بأحلامك، واخرج فى نزهة مع أسرتك لتخفف الضغوط عليك وتستطيع المواصلة والعودة بقوة للعمل.