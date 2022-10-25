توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.. نصائح ومفاجآت

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

احرص على تحسين وضعك المادى ورشد من نفقاتك، واحتوى شريك حياتك وتحدث معه.

الثور

ادى عملك على الوجه الأمثل لتكن متميزًا، وكن مصدر أمان لشريك حياتك وحاول طمأنته.

الجوزاء

تعاون مع زملائك فى العمل وحافظ على علاقة جيدة معهم، وقدم الدعم لشريك حياتك وارشده للطريق الصحيح.

السرطان

انجز جميع مهام عملك ولا تؤجلها حتى لا تتراكم عليك، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك وعامله بلطف.

الأسد

اهدأ وتحلى بالصبر وحاول تخطى كافة العقبات الموجودة فى طريقك، وصارح شريك حياتك وتحدث معه بشفافية.

العذراء

حافظ على نشاطك وطاقتك فى العمل لتحقق أهدافك، اهتم بأسرتك وعائلتك وساعدهم على تخطى الصعاب.

العقرب

تواصل مع زملائك وشاركهم فهذا فى صالح العمل، وتحدث مع أصدقائك وتواصل معهم بشكل مستمر.

الميزان

تخلص من روتين العمل وابتكر أفكار جديدة، واحرص على التواجد مع عائلتك وقوى علاقتك بهم.

الجدى

تخلص من الكسل وابذل قصارى جهدك فى العمل للتفوق، وعلاقات الحب والتعاون بينك وبين عائلتك أمر جيد فحافظ عليه.

القوس

استغل قدراتك ومهاراتك وتعامل مع الأمور بعقلانية، واخرج فى نزهة لتستعيد طاقتك وتُحسن حالتك المزاجية.

الحوت

حاول إيجاد حلول لكافة المشكلات التى تواجهك ولا تستسلم، واجلس مع أصدقائك لتستعيدوا الذكريات الجميلة.

الدلو

واصل السعى واجتهد ولا تيأس، وحافظ على علاقة قوية مع المقربين منك.