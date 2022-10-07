بمشاركة هيفاء.. انتخاب ملك جمال لبنان 2023 (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وتألقت هيفاء فى الحفل بباقة متنوعة من أشهر أغانيها، وبعدها تم إعلان فوز المتسابق سيف حرب بلقب ملك جمال لبنان لعام 2023.
ولأول مرة على المسرح تقوم هيفاء وهبى بأداء أغنيتها الجديدة "ولد" وهى من كلمات وائل توفيق، ومن ألحان وتوزيع أحمد محيى، والكليب من إخراج إيلى فهد، وتم تصويره فى بيروت، وغنت خلاله هيفاء وهبى باللهجة المصرية.
ولد.. هيفاء وهبى تعود لـ الإثارة فى أحدث كليب (فيديو)
يذكر أن مسابقة ملك جمال لبنان تقام سنويا لاختيار أجمل وجه ذكورى فى لبنان، وهى المسابقة التى فاز فيها المتسابق هادى فخر الدين باللقب العام الماضى، وقامت هيفاء بإهداء اللقب وقتها لبيروت.
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