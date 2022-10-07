توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022.. اعرف حظك

جدة - نرمين السيد - الأبراج اليوم

وتحمل توقعات اليوم عديدا من المفاجآت والنصائح الثمينة على الصعيد العاطفى والمهنى لبعض الأبراج، حسبما ذكر موقع "horoscope".

برج الحمل

لا تجعل أحدا يحاول أن يجعلك تقوم بعمل أكثر مما هو مطلوب منك، وعليك أن تقضى وقتًا ممتعًا مع من تحب لتناول العشاء برومانسية، كما أن عليك ألا تنفق كثيرا من الأموال على تزيين منزلك فطبيعتك تحب هذا الإنفاق.



برج الثور

تحاول الاختباء عمدًا من أجل اختبار قدرة خصمك على التحمل، وعليك أن ترغب فى اتباع نهج جديد، لزيادة دخلك.

برج الجوزاء

لا تتردد فى طلب المساعدة من زملائك بالعمل، وعليك أن تعمل على تحسن علاقتك مع أفراد أسرتك فالوقت مهيا لذلك، وحاول اقتناص أى فرصة لزيادة دخلك الشهرى.

برج السرطان

لا تصر على فرض رأيك على زملائك بالعمل، وعليك ألا تجعل الخلافات مع الأطراف الأخرى تزيد من معاناتك.

برج الأسد

تشعر أن زملائك يتجنبون التعامل معك بشكل مباشر، وحاول أن تقضى على هذا الشعور، وإذا كنت غير سعيد بعلاقتك العاطفية، تحتاج إلى العثور على شخص جديد.. كما أنك تشعر أن الجميع يدعمون مشاريعك وأهدافك المالية.

برج العذراء

اعمل على تحقيق أحلامك بشكل كبير، وعليك أخذ قسط من الراحة، لتقييم علاقتك بشريك حياتك، كما أنك مجتهد فى العمل وهذا من شانه أن يدر عليك الربح المادى الكبير.

برج الميزان

كن نفسك ودعك من التقليد، ليست كل الأساليب تناسبك، وتحتاج إلى التواصل بشكل أكبر مع شريكك.

برج العقرب

حاول الابتعاد عن الروتين، لأنه لا يتناسب مع شخصيتك.. كما أن تواصلك والحديث مع شريكك يحسن من علاقتكم.

برج القوس

اعمل على تحقيق أحلامك التى طال انتظارها.. وقد تكون هذه هى اللحظة التى طالما حلمت بها، لذا استعد.. وعليك أن تتذكر أن كل أهدافك المالية يمكن أن تتحقق قريبا.

برج الجدى

تشعر بالراحة فى وظيفتك.. ولكن حاول رأب أى صدى بينك وبين شريك حياتك فى الوقت الحالى.. كما أن أمورك المالية لا يمكن أن تسير وفقًا للخطة بالضبط.

برج الدلو

تحظى بالتقدير الذى تحتاجه.. وتحتاج إلى الوقت للاستمتاع مع شريك حياتك.. كما تحتاج أن تكون أكثر حرصا تجاه ما تنفقه.

برج الحوت

يوفر لك عملك النجاح الذى تحتاجه... كما تحتاج أن تسيطر على انفعالاتك مع شريكك.. وعليك أن تعلم أن عملك الجاد يحسن من دخلك المادى.