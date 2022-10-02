بعد زيادة سعره.. «بلايستيشن 5» يتصدر جوجل

جدة - نرمين السيد - أجهزة سونى

وأعلنت شركة سونى اتجاهها حول رفع سعر جهاز "بلايستيشن 5" خلال إصدارها الجديد.

وحرصت الشركة على الكشف عن الأسعاء الجديدة لمنع تضاربها فى الأسواق.

غلاء بلايستيشن 5

وأفصح المدير التنفيذى لشركة سونى، المنتجة لكافة أجهزة البلايستيشن، عن سبب ارتفاع الأسعار والذى يرجع إلى ارتفاع معدل التضخم العالمى الذى انعكس تأثيره على كل ما يلزم لإنتاج الجهاز.

وأوضح أن سعر البلايستيشن 5 ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضى فى اليابان، ولكنه يظل كما هو فى الولايات المتحدة الأمريكية.

مزايا بلايستيشن 5

يتمتع الإصدار الجديد من "بلايستيشن 5" بعدد كبير من المواصفات التى أدت إلى زيادة الإقبال عليه يوميا.

ويحتوى الإصدار الجديد على تضمين عدد كبير من الألعاب الجديدة التى من الصعب توافرها بالأجهزة الأخرى.

وخلال الإصدار الجديد تم تطوير الأذرع الخاصة بالجهاز بشكل كبير مما يزيد من متعة اللاعب.

ويتميز بخفة وزنه وسهولة جمله، مما يسمح بمشاهدة ممتعة للكثير من الفيديوهات والأفلام، وبالإضافة إلى ذلك فهو أصبح واحدا من الأجهزة ذات الأداء الأسرع والأفضل.

سعر بلايستيشن 5

وكشفت شركة سونى عن الأسعار الخاصة بالأجهزة الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، ومن أهمها بلايستيشن 5.

وتزيد الأسعار الخاصة بالبيع بالتجزئة بنسبة 10% فى دول أوروبا، أى يرتفع سعره من 400 يورو إلى 450 يورو.

كما يبلغ سعر الجهاز فى اليابان 49.478 ين، بينما فى المملكة العربية السعودية، يصل سعر النسخة 3.899 ريالا سعوديا وتتصمن محرك أقراص ضوئى، أما بالنسبة لسعر النسخة الديجيتال 1.840 ريالا سعوديا.