بسبب إعصار إيان.. سمكة قرش تسبح فى شوارع فلوريدا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يبدو أن إعصار إيان، سيحمل الكثير من المفاجآت لسكان فلوريدا، خلال الأيام المقبلة، إذ بدأ الأمر مبكرا مع بداية الإعصار، حيث رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعى سمكة قرش وهى تحاول السباحة فى أحد شوارع ولاية فلوريدا بعدما غمرتها فيضانات ضخمة مصاحبة للإعصار.





ونشر سكان الولاية الأمريكية، عبر حساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعية، مقاطع فيديو، تظهر سمكة القرش وهى تسبح فى المياه التى اجتاحت شوارع مدينة فورت مايرز، وهو ما أثار استغراب الكثيرين.

ووصل الإعصار إيان إلى جنوب غرب فلوريدا الأربعاء، قبل أن يواصل مروره عبر الولاية، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة. ولا يزال تحديد الحصيلة مبكرا، لكن بعض الأضرار المادية الجسيمة كانت ظاهرة بعد ساعات قليلة على مرور الإعصار.

وصباح الخميس، كان لا يزال التيار الكهربائى مقطوعا عن أكثر من 2.6 مليون منزل ومتجر من أصل 11 مليونا حول مسار الإعصار، بحسب موقع "باور آوتج" المتخصص فى رصد وتسجيل وجمع حالات انقطاع التيار الكهربائى فى الولايات المتحدة.

واقتلع إيان بعض الأشجار وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات مرور. وغمرت الأمطار شوارع الميناء حيث كانت المياه تصل إلى أسفل الركبة صباح الخميس.

وواصلت العاصفة إيان مسارها المدمر نحو كارولاينا الجنوبية، الخميس، متسببة برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة وفيضانات "كارثية" فى شرق وسط فلوريدا، وفقا لمركز الأعاصير الوطنى الأمريكى.