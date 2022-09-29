توقعات الأبراج اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022.. تقدم مهنى ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

اوجد حلول لمشاكل العمل وتعود على المواجهة، وكن هادئًا عن التعامل مع شريك وأسرتك، وخذ وقتًا لإراحة جسدك وذهنك.

الثور

حافظ على المكاسب التى حققتها فى العمل وتطلع للمزيد، وكن داعمًا لعائلتك وأسرتك وقريبًا منهم.

الجوزاء

كن مرنًا فى العمل وتعاون مع زملائك، وخصص وقتًا لأسرتك وشريك حياتك وانصت لهم.

السرطان

ادرس قراراتك جيدًا قبل اتخذها وواصل العمل لتحقق أهدافك، واحتوى شريك حياتك وكن لطيفًا معهم.

الأسد

ركز فى عملك ولا تشتت ذهنك، وتحدث مع أصدقائك وكن مساندًا لهم.

العذراء

استمر فى تحسين مستواك لتحقق نتائج جيدة وتكن متميزًا، واحرص على إنهاء كافة مشكلاتك فى محيط الأسرة والعائلة.

العقرب

تماسك لتستطيع تخطى كافة الصعوبات واستمر فى طريقك، قدم النصائح لأفراد أسرتك ليجيدوا التعامل مع كافة المواقف فى حياتهم.

الميزان

تعامل بهدوء فى العمل وسيطر على أعصابك، وابحث عن السعادة فى العلاقة العاطفية مع شريك حياتك.

الجدى

نمى مهارتك وقدراتك وتصرف بعقلانية فى العمل، واحرص على أن يملء الود والطيبة العلاقة العاطفية والأسرية.

القوس

كن إيجابيًا فى عملك وتعامل بطريقة جيدة مع زملائك، وحاول تحسين حالتك المزاجية حتى ينعكس ذلك عند تعاملك مع الآخرين.

الحوت

تخلص من الروتين فى العمل وجدد أفكارك وطور أدائك، وفى إطار من الاحترام المتبادل والتقدير تعامل مع شريك حياتك وأفراد أسرتك.

الدلو

لا تيأس وواصل السعى لتصل إلى ما تريد، وكّون علاقات طيبة مع الأشخاص المقربين من حولك وكونوا مترابطين.