توقعات الأبراج الخميس 22 سبتمبر 2022.. نصائح ذهبية فى العمل ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الخميس

الحمل

طوّر من نفسك واكتسب مهارات جديدة لتكن متميزًا، وتخلص من الروتين فى العلاقة العاطفية.

الثور

كن هادئًا وسيطر على انفعالاتك لتتخطى الصعاب، وحاول أن تبحث عن فى حياتك عن علاقات جديدة وصداقات.

الجوزاء

واصل العمل ولا تتوقف حتى تحقق ما تريد، واحرص على إنهاء المشكلات بينك وبين شريك حياتك لتستقر العلاقة.

السرطان

حافظ على علاقات طيبة مع زملاء العمل وتعاون معهم، وحافظ على العلاقة القوية بينك وبين شريك حياتك.

الأسد

ولا تفتعل المشكلات فى محيط العمل وركز فى مهامك فقط، واهتم بأفراد أسرتك وكن قريبًا منهم طوال الوقت.

العذراء

كن مرنًا وتقبل التغيرات التى تطرأ فى العمل واستغلها بشكل إيجابى، وكن متواجدًا فى المناسبات العائلية وتقرب لعائلتك.

العقرب

استغل إمكانياتك وخبراتك لتتطور فى عملك، وحافظ على الود والمشاعر الطيبة فى العلاقة العاطفية.

الميزان

قلل مصروفاتك وادخر فى أموالك واحرص على إدارة وضعك المادى بذكاء، وحسّن علاقتك بشريك حياتك وقدم له الدعم.

الجدى

سرّ بخطوات ثابتة نحو هدفك ولا تيأس، واحرص على تخطى كافة العقبات فى حياتك العاطفية لتعيش حياة هادئه.

القوس

وحافظ على ما حققته من مكاسب واسعى للمزيد، وحافظ على استقرار حياتك العاطفية وقدم الدعم لشريك حياتك.

الحوت

حافظ على التوزان بين العمل والحياة الشخصية ونمى قدراتك، وكن داعمًا لأصدقائك وسندًا لهم.

الدلو

تماسك لتتخطى كافة المعوقات التى تحدث فى العمل، واقضى وقتًا مع أسرتك وانصت لهم وشاركهم فى أمور حياتهم.