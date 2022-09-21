توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. نصائح ومفآجات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

تعامل مع مشكلة العمل بهدوء وحكمة لتستطيع حلها، وتقرب من شريك حياتك وحاول تقوية العلاقة.

الثور

واصل العمل لتحقق النجاح، وتحدث مع شريك حياتك بوضوح وشفافية.

الجوزاء

انجز مهامك حتى لا تتراكم عليك ونظم وقتك، وقدم الدعم لشريك حياتك.

السرطان

التقط أنفاسك بعض الوقت حتى تستطيع المواصلة، واحرص عل إنهاء المشكلات فى العلاقة العاطفية حتى لا يسوء الوضع.

الأسد

تخلص من الضجيج ولا تشتت انتباهك وركز فقط فى عملك، واحتوى شريك حياتك وخصص وقتًا له.

العذراء

حافظ على مكاسبك واكمل طريقك ولا تتوقف عند نقطة معينة، وحافظ على استقرار العلاقة العاطفية والتفاهم مع شريك حياتك.

العقرب

اجتهد فى عملك لتحقق أهدافك وتُحسن مكانتك، وعبر عن حبك لشريك حياتك واخبره بمشاعرك تجاهه.

الميزان

ساعد زملائك وخذ بأيديهم لتخطى الصعاب، وانصت لشريك حياتك وقدم المساعدة التى يحتاجها أفراد أسرتك.

الجدى

افصل بين العمل والحياة الشخصية، وكن سندًا لأسرتك وعائلتك وشاركهم فى الأمور التى تهمهم.

القوس

استمع لنصيحة زملائك فى العمل أصحاب الخبرة واستفيد منها، وكن مرنًا مع شريك حياتك وتخلص من الروتين.

الحوت

وكن قويًا لتتخطى كافة العقبات التى تقابلك فى العمل، واحرص أن تتواجد فى المناسبات العائلية بجانب أقاربك وأفراد أسرتك.

الدلو

لا تتجاهل عملك وتصرف بإيجابية، وكن شخصًا مؤثرًا فى حياة المقربين منك وكن داعمًا لهم.