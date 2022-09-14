شركة أمريكية ترفع رواتب من يريدون ترك العمل!

ونشر نشر جون فرانكو، مؤسس شركة التسويق Gorilla، فى الولايات المتحدة على لينكد إن "LinkedIn"، إستراتيجية لـ "انتقال سلس".
وكتب فرانكو، "من اللحظة التى يخبرنا فيها الموظفون بقرارههم بمغادرة Gorilla وأنهم يبحثون عن وظيفة جديدة، فإن أى موظف بدوام كامل يعطينا إشعارًا قبل ستة أسابيع على الأقل سيحصل على 10% زيادة فى راتبه لما تبقى من وقته فى "غوريلا"... "نطلب منهم المغادرة فى غضون ثلاثة أشهر. ونعدهم، لا مشاعر قاسية".
وفقًا للسيد فرانكو، فإن هذا الإجراء سيفيد العمال الذين يشعرون بأنهم محاصرون فى الشركة.
وقال "هذا يشجع فريقنا على القيام بشيء مختلف إذا شعروا بأنهم عالقون أو فى المكان الخطأ. كما أنه يمنحنا الوقت للاستعداد لكيفية المضى قدمًا. إنه أفضل بكثير من المغادرة العادية بعد أسبوعين".
وأضاغ فرانكو، الذى يلفت الانتباه إلى حقائق أنماط التوظيف الحالية: "تتمثل استراتيجيتنا فى جعل التحولات سلسة قدر الإمكان".
قدم المؤسس مثالاً لعمال شاركوا معه تجربة مماثلة، كما بدا وكأن الأمر قد حقق نجاحًا كبيرًا بناءً على حساب فرانكو.
وروى السيد فرانكو، "مؤخرًا، قام أحد منا فعل هذا.. شخص عظيم وموهوب للغاية فى لكنه كان جاهزًا لشيء مختلف. لذا، جاء إلينا، وأخبرنا أنه يبحث بجدية، وأنه سيغادر فى غضون ثلاثة أشهر، فتصافحنا، وزاد راتبه بنسبة 10%، وبدأنا البحث. لقد وجدنا شخصًا ما لشغل الوظيفة، والموظف المغادر لديه بعض الخيوط الرائعة ونحن سنعمل مع كليهما للإعداد لانتقال سلس".
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