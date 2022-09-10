حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - برج الجدى

لا يمكنك التخلف عن الركب فى هذا التوقيت الحساس جدا، إذا حدث ستكون الفترة المقبلة صعبة جدا عليك، وعلى مستوى الحب لا تحول علاقتك بينك وبين شريكك إلى صراع كالذى تفعله الآن.

برج الحوت

للأسف أنت لا تمتلك الكثير من الخيارات هذه المرة وعليك أن تقبل بالمتاح أمام حتى تواصل مسيرتك ولا تتوقف فى هذا التوقيت الحرج جدا

برج الدلو

من الصعب على الإنسان أن يجد نفسه تحت ضغط مستمر دون قدرة للتنفيس عن هذا الضغط، لا تترك نفسك للضغوط لأنها قد تنال منك حقا.

برج العذراء

تمنيك أو عدم تمنيك حدوث الأمر لن يؤثر فى فرصة حدوثه، عليك الاهتمام بأمورك وترك الأشياء التى لا تمتلك السيطرة عليها إلى من يستطيع السيطرة عليها.

برج القوس

تزول مخاوفك شيئا فشيئا لكنك ما تزال متوجسا وخائفا من المواجهة،عليك مواجهة مخاوفك هذه التى تمنعك من الحصول على الكثير من الفوائد.

برج العقرب

حينما تجد مفسك محاصرا كما أنت الآن، حاول تذكر كيف تتغلب على شىء فى الماضى، وسوف تكتسب قودة دافعة كبيرة جدا يمكنك أن تحقق بها أحلامك.

برج الميزان

توافق أبراجك مع النجوم اليوم ضعيف جدا، قد تجد كثير من المصاعب غير المتوقعة فى يومك، لذا كن حذرا على الدوام، لأن المشاكل قد تجد نفسها إليك بسهولة.

برج الأسد

راجع ما أنت مقبل عليه بشكل حذر قبل أن تقع فى مشكلة غير متوقعة بسببه، المشاكل التى ستقابلها فى هذه الفترة ستكون صعبة الحل جدا.

برج السرطان

سيكون من السابق لأوانه أن تحكم بالفشل على هذا الأمر، ما تزال هناك فرصة كبيرة لاختباره والتأكد من عدم ملائمته لك.